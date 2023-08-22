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10:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский баскетболист объяснил решение переехать в Россию

Баскетбольный клуб «Самара» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с американским защитником Джавонтэ Хокинсом.

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Источник: соцсети

В минувшем сезоне 29-летний баскетболист в составе немецкого клуба «Телеком Баскетс» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА. Он набирал 13,8 очка, 2,3 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.

«Я слышал только хорошие отзывы о городе, клубе и тренере — это позволило мне принять лучшее решение для моей карьеры. Кроме того, здесь подобралась отличная команда, каждый из парней, я считаю, привнесет уникальный набор навыков, парни дополняют друг друга именно так, чтобы принести клубу победы в предстоящем сезоне. Плюс опытный тренер, который добился успеха на самом серьезном уровне. Я и моя семья в восторге от этого шага, и мне не терпится приехать в Самару, чтобы встретиться со всеми! Я верю, что это будет отличный год», — сказал Хокинс.

В прошлом сезоне «Самара» дебютировала в Единой Лиге ВТБ, закончив регулярный чемпионат на 10-м месте. Новый сезон команда начнет 30 сентября домашним матчем с «Енисеем».

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