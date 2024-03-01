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14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетбольный ЦСКА подписал лучшего снайпера чемпионата Италии

31-летний канадский баскетболист Оливье Хэнлан продолжит карьеру в России.

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Источник: БК ЦСКА

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе канадского баскетболиста Оливье Хэнлана из итальянского «Варезе».

«Очень рад присоединиться к ЦСКА и внести свой вклад на заключительном отрезке сезона. ЦСКА, клуб, который я всегда глубоко уважал за богатую баскетбольную историю и невероятных игроков, которые были ее частью, предоставил возможность, которую я не мог упустить. Жду возможности надеть майку команды и начать работать», — приводит слова Хэнлана пресс-служба армейцев.

«Надеемся, что Оливье Хэнлан станет тем игроком, который попытается помочь нам закрыть бреши в составе из-за отсутствия некоторых ключевых баскетболистов. В середине или конце сезона очень сложно добавить игрока, но я рассчитываю, что Оливье впишется в команду, впишется в нашу систему, которая основана на бескорыстном движении мяча, чтении и реагировании на игровую ситуацию», — сказал главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.

В сезоне-2023/24 Хэнлан является лучшим игроком чемпионата Италии по результативности, набирая в среднем за матч 18,7 очка. Он реализовывал 49,0% двухочковых, 39,4% трехочковых и 83,2% штрафных в 20 матчах сезона.

Помимо «Варезе», разыгрывающий защитник выступал за такие клубы как американский «Остин Сперс», литовский «Жальгирис», французский «Ле Ман», греческие «Арис» и «Ираклис», немецкий «Телеком Баскетс», испанскую «Валенсию» и турецкий «Газиантеп».

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