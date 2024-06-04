Клуб из Москвы приостановил участие в Единой лиге ВТБ
Московская «Руна» выйдет из состава участников Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Московская «Руна» выйдет из состава участников Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, официально об этом будет объявлено на Совете лиги, который состоится 14 июня в Москве. У клуба остались задолженности по зарплате перед игроками в размере 80 млн рублей. Проблемы «Руны» связаны со смертью одного из главных инвесторов проекта.
Отмечается, что в будущем клуб планирует вернуться в Единую лигу ВТБ. На будущий сезон мужская команда будет расформирована, при этом клуб попытается оставить женскую команду в Премьер-лиге, женскую команду в ДЮБЛ и мужской состав 3×3.
Баскетбольный клуб «Руна» был основан в 2017 году. В мае 2023 года клуб пополнил состав участников Единой лиги ВТБ в качестве двукратного вице-чемпиона Суперлиги. В дебютном сезоне «Руна» заняла 11-е место среди 14 участников.
В сезоне-2021/22 за «Руну» выступал чемпион НБА Тимофей Мозгов.