Клуб из Москвы приостановил участие в Единой лиге ВТБ

По информации источника, официально об этом будет объявлено на Совете лиги, который состоится 14 июня в Москве. У клуба остались задолженности по зарплате перед игроками в размере 80 млн рублей. Проблемы «Руны» связаны со смертью одного из главных инвесторов проекта.

Отмечается, что в будущем клуб планирует вернуться в Единую лигу ВТБ. На будущий сезон мужская команда будет расформирована, при этом клуб попытается оставить женскую команду в Премьер-лиге, женскую команду в ДЮБЛ и мужской состав 3×3.

Баскетбольный клуб «Руна» был основан в 2017 году. В мае 2023 года клуб пополнил состав участников Единой лиги ВТБ в качестве двукратного вице-чемпиона Суперлиги. В дебютном сезоне «Руна» заняла 11-е место среди 14 участников.