Стала известна дата старта нового сезона Единой лиги ВТБ

В матче-открытии регулярного чемпионата встретятся ЦСКА и казанский УНИКС. Регулярный чемпионат завершится 13 апреля. Напомним, что ЦСКА является действующим чемпионом. В минувшем сезоне армейцы обыграли УНИКС в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 4−1. ЦСКА в рекордный 11-й раз стал победителем турнира.

В новом сезоне 12 команд сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две игры на выезде). Команды, занявшие места с первого по шестое, выйдут в плей-офф напрямую. Те коллективы, которые займут с седьмого по 10 места, попадут в плей-ин и будут бороться за оставшиеся две путевки в плей-офф.