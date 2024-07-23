Стала известна дата старта нового сезона Единой лиги ВТБ
Новый сезон Единой лиги ВТБ начнется 21 сентября, сообщает пресс-служба организации на официальной странице в VK.
Новый сезон Единой лиги ВТБ начнется 21 сентября, сообщает пресс-служба организации на официальной странице в VK.
В матче-открытии регулярного чемпионата встретятся ЦСКА и казанский УНИКС. Регулярный чемпионат завершится 13 апреля. Напомним, что ЦСКА является действующим чемпионом. В минувшем сезоне армейцы обыграли УНИКС в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 4−1. ЦСКА в рекордный 11-й раз стал победителем турнира.
В новом сезоне 12 команд сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две игры на выезде). Команды, занявшие места с первого по шестое, выйдут в плей-офф напрямую. Те коллективы, которые займут с седьмого по 10 места, попадут в плей-ин и будут бороться за оставшиеся две путевки в плей-офф.
В сезоне-2023/24 Единой лиги ВТБ принимали участие 14 клубов. В новом сезоне новичков не будет, а турнир покинули московская «Руна» и «Минск».
Ранее стало известно, что «Црвена Звезда» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Сербский и турецкий клубы присоединятся к лучшим российским командам — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».