«Зенит» объявил об уходе французского баскетболиста Эртеля

Контракт был расторгнут по обоюдному решению сторон.

«Баскетбольный клуб “Зенит” благодарит Томаса Эртеля за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие победы», — говорится в сообщении на странице клуба в VK.

Эртель присоединился к «Зениту» в сентябре 2022 года. За это время француз провел 90 матчей за команду, в которых набрал 1211 очков и сделал рекордные в клубе 699 результативных передач.

В составе «Зенита» 35-летний Эртель стал победителем Суперкубка и Кубка Кондрашина и Белова, а также финалистом Кубка России.

Тома Эртель был признан дебютантом года в Единой лиге ВТБ и дважды стал лучшим игроком месяца в чемпионате.

В минувшем сезоне разыгрывающий защитник принял участие в 42 матчах, в среднем набирая 13,8 очка, 2,4 подбора и 7,5 передачи за игру. По итогам сезона-2023/24 «Зенит» выиграл бронзовые награды Единой лиги ВТБ, переиграв в серии «Локомотив-Кубань».

Победителем чемпионата в 11-й раз стал ЦСКА, обыграв в финальной серии плей-офф казанский УНИКС. Баскетболисты ЦСКА впервые с 2021 года выиграли турнир.