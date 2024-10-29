Янис Тимма ответил на критику своего решения остаться в России

Янис Тимма заявил, что намерен остаться в России, несмотря на критику в Латвии. Ранее баскетболист согласился поучаствовать в медиабаскетбольном турнире 3×3. После этого решения латвийского игрока раскритиковали в соцсетях.
«Насколько вы бесполезные — 99% моих любимых подписчиков. Хотя бы оставьте мою семью в покое. Мне совершенно плевать. Но оставьте их в покое. Это мое решение, и я не вижу ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью. Наверное, не нужно спрашивать, почему я пишу этот текст на латышском, а не на английском языке», — написал Тимма в соцсетях.
С 2015 по 2017 год Тимма выступал за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, а с 2019 по 2021 год — за подмосковные «Химки» и казанский УНИКС. Также легкий форвард в карьере он играл в Пуэрто-Рико, Турции и Испании.
На драфте НБА 2013 года Янис Тимма была выбран под 60-м номером командой «Мемфис Гриззлис», но в престижной заокеанской лиге так и не сыграл. Латвийский баскетболист короткое время выступал за фарм-клуб «Орландо Мэджик» в Лиге развития НБА.