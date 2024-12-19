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«Генетически слабый вид». Директор «Динамо» — о смерти Тиммы

Директор владивостокского «Динамо» Эдуард Сандлер прокомментировал свои резонансные высказывания о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает vladivostok1.ru.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тимма скончался в ночь с 16-го на 17 декабря. Его тело было обнаружено на лестничной площадке в одном из домов в центре Москвы. По предварительным данным, 32-летний баскетболист покончил с собой. Трагедия произошла в ночь после дня рождения его бывшей жены Анны Седоковой, с которой он развелся за неделю до этого.

В комментариях под одним из постов о смерти баскетболиста Сандлера написал,
что «мужчина, покончивший жизнь самоубийством — слабый генетический вид».

«Послушайте, это была эмоциональная реакция. Меня очень сильно расстраивают такие примеры, это не посыл к конкретному человеку. Янис Тимма был когда-то хорошим баскетболистом. Этот парень — латыш, не знаю, что там было с его воспитанием, в его семье, в его стране. Но я просто хотел высказать мнение на баскетбольном сайте, который молодые баскетболисты читают. Нужно быть просто осторожней. Опираться на фундаментальные ценности, оберегать свою семью, страну, жену. Ни в коем случае не бросать жен с грудными детьми, не вестись на каких-то известных публичных дам кратковременно, потому что можно разрушить свою психику.

Если психика слабая и ты в принципе слабый вид мужчины, то ты можешь вот так закончить. Процесс самоуничтожения, как мы видим, происходит. Поэтому я высказался таким образом. Пример молодым спортсменам: опирайтесь на фундаментальные вещи. И просто как факт: мужчина, покончивший жизнь самоубийством, — это слабый вид генетически. Потому что мужчина создан для другого: для продолжения рода, для защиты своего рода, для реализации в жизни, изменения ее к лучшему, защиты своей страны и своей семьи», — сказал Сандлер.

В России Тимма был известен по выступлениям за «Зенит», «Химки» и УНИКС. Также он успел поиграть в Евролиге за «Басконию» и «Олимпиакос». В октябре 2024 года Тимма вернулся в Россию и присоединился к команде «Аликсон», выступающей в медийной баскетбольной лиге.