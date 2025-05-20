MVP Единой лиги ВТБ устроил потасовку с охранниками после матча

Напомним, «Зенит» уступил «Локомотиву-Кубань» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в овертайме со счетом 74:75.
После финального свистка судьи отправились в подтрибунное помещение. Бэйкон оказался рядом с ними. Охранники спортивного комплекса попросили его пропустить арбитров. Американский игрок отреагировал на просьбу агрессивно и начал толкаться с охранниками. Конфликт был быстро урегулирован.
29-летний Бэйкон был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата-2024/25 Единой лиги ВТБ. Дуэйн Бэйкон принял участие в 42 матча за «Зенит», в которых в среднем набирал 16,3 очка, делал 3,6 подбора, 1,9 передачи и 0,8 перехвата.
«Спасибо, Единая Лига ВТБ. Для меня это незабываемый сезон! Каждый раз, выходя на площадку, я могу быть одним из пятерых, но играю со страстью десятерых. Я невероятно благодарен “Зениту” и тренеру за то, что позволили быть самим собой и приняли меня таким, какой я есть», — приводит слова игрока пресс-служба лиги.