MVP Единой лиги ВТБ устроил потасовку с охранниками после матча

«Спасибо, Единая Лига ВТБ. Для меня это незабываемый сезон! Каждый раз, выходя на площадку, я могу быть одним из пятерых, но играю со страстью десятерых. Я невероятно благодарен “Зениту” и тренеру за то, что позволили быть самим собой и приняли меня таким, какой я есть», — приводит слова игрока пресс-служба лиги.