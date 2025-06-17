БК «Зенит» объявил об уходе главного тренера Паскуаля

Паскуаль тренировал «Зенит» с 2020 года. Специалист дважды признавался тренером года в Единой лиге ВТБ. В финале плей-офф турнира в сезоне-2024/25 «Зенит» уступил ЦСКА в серии со счетом 2−4. Паскуаль провел во главе команды 308 матчей, одержав в них 215 побед. Он является рекордсменом клуба по количеству игр на посту главного тренера.