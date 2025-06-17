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БК «Зенит» объявил об уходе главного тренера Паскуаля

Испанский специалист Хавьер Паскуаль покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Зенит». Об этом официально сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» объявил об уходе главного тренера Хавьера Паскуаля. Специалист покинул клуб по истечении срока контракта. Петербургский клуб под руководством 52-летнего испанца стал чемпионом Единой лиги ВТБ, дважды обладателем суперкубка Единой лиги ВТБ и Кубка России.

«Баскетбольный клуб “Зенит” благодарит Хави Паскуаля за эти пять лет и выдающийся вклад в развитие клуба. Его профессионализм, лидерские качества и бескомпромиссная преданность делу навсегда останутся частью нашей истории. Спасибо за золотые страницы, написанные вместе!» — говорится в сообщении клуба.

Паскуаль тренировал «Зенит» с 2020 года. Специалист дважды признавался тренером года в Единой лиге ВТБ. В финале плей-офф турнира в сезоне-2024/25 «Зенит» уступил ЦСКА в серии со счетом 2−4. Паскуаль провел во главе команды 308 матчей, одержав в них 215 побед. Он является рекордсменом клуба по количеству игр на посту главного тренера.

Ранее Хавьер Паскуаль тренировал «Барселону» и греческий «Панатинаикос». С «Барселоной» в 2010 году он стал самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги, также он четыре раза выиграл чемпионат Испании (2009, 2011, 2012, 2014). Руководя «Панатинаикосом», Паскуаль дважды выиграл чемпионат Греции (2017, 2018).