В ЦСКА рассказали о состоянии избитого в ночном клубе игрока

Накануне баскетболист команды «ЦСКА‑Юниор» Владимир Ершов получил черепно‑мозговую травму в результате избиения в ночном клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: cskabasket.ru

18-летний форвард Владимир Ершов находится в медикаментозном сне после избиения в ночном клубе города Раменское. Об этом рассказал спортивный директор молодежного проекта БК ЦСКА Евгений Чернявский.

«Сейчас он переведен из Раменской больницы в Москву. Находится в реанимации. Вчерашнее состояние было стабильно тяжелое, сегодня — в средней степени тяжести, динамика положительная», — цитирует Чернявского РИА Новости.

«Отец игрока написал заявление в правоохранительные органы, Следственный комитет, прокуратуру и линейный отдел полиции. Соответственно, сейчас идут следственные действия, поэтому комментировать сложно», — добавил сотрудник ЦСКА.

Владимир Ершов выступает за «ЦСКА-Юниор» с 2025 года. В среднем за матч Владимир набирает 7,3 очка, делает 2,2 подбора, а также отдаёт 1,0 передачи и совершает 1,2 перехвата.

В мае 2023 года другой баскетболист — Алексей Швед, который тогда играл за ЦСКА, подвергся нападению, когда выходил из ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы, и провел больше недели в больнице с черепно-мозговой травмой.