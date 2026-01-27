Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илона Корстин: Для российских клубов наступили непростые времена

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что многие российские баскетбольные клубы находятся в непростом финансовом положении.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Были слухи о том, что финансовые трудности испытывает «Пари Нижний Новгород». Почетный президент клуба Сергей Панов опроверг эту информацию. Есть у кого‑то из клубов сейчас серьезные финансовые проблемы?

— Сейчас для клубов наступили тяжелые времена. Конечно, они стараются сохранить свой бюджет и борются за него. Приходится очень непросто, и это касается не только команд, находящихся в конце турнирной таблицы, а всех наших клубов. Сейчас деньги на спорт приходится зарабатывать, добывать, выгрызать. Но и в этих реалиях нам все равно удается сохранить 11 клубов на топ‑уровне и высокий уровень конкуренции, — сказала Корстин «Матч ТВ».

Илона Корстин — двукратный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира, трехкратная чемпионка Европы в составе сборной России. С 2016 года занимает пост генерального директора Единой лиги ВТБ.