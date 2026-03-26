Французского баскетболиста ЦСКА госпитализировали в Москве

Французский баскетболист московского ЦСКА Ливио Жан-Шарль госпитализирован в столице России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Баскетболист ЦСКА Ливио Жан-Шарль был помещен в медицинское учреждение в Москве по причине проблем со здоровьем. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным источника, у спортсмена обнаружили пневмонию, поразившую обе стороны легких. Симптомы в виде кашля и затрудненного дыхания при физической активности проявлялись у него уже несколько дней назад. После этого медицинский персонал клуба провел осмотр игрока и решил направить его в больницу.

«Да, он в больнице, надеемся на скорое выздоровление», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ЦСКА.

Игрок не сможет участвовать в предстоящих встречах с командами «Уралмаш» и МБА-МАИ в рамках ВТБ Единой лиги, запланированных на 26 и 29 марта.

Жан-Шарлю 32 года, он выступает за ЦСКА с 2022 года, в составе команды форвард стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Ранее он выступал за французский АСВЕЛ, испанскую «Уникаху» и греческий «Олимпиакос».