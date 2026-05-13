Президент «Локомотива-Кубани» назвал команду «машиной» после победы над ЦСКА

Президент краснодарского клуба Андрей Ведищев высоко оценил работу главного тренера после победы над ЦСКА в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

Источник: Официальная страница ПБК "Локомотив-Кубань" ВКонтакте

Президент Локомотив‑Кубань Андрей Ведищев прокомментировал победу команды над ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой краснодарского клуба в овертайме со счетом 97:88. «Локомотив-Кубань» повел в серии до четырех побед.

После игры Ведищев отметил характер команды и отдельно похвалил работу главного тренера Томислава Томовича.

«Мне кажется, он сделал из команды машину, которая знает, что делать, умеет играть в разный баскетбол и на грани фола. Самое главное — он заставил команду не потерять контроль в сложный момент игры», — сказал Ведищев «Матч ТВ».

Также президент клуба заявил, что ключевыми факторами успеха стали уверенность игроков и вера в победу.

Второй матч полуфинальной серии пройдет 15 мая на площадке ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.