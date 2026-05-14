Трент Фрейзер первым из легионеров сыграл 200 матчей за «Зенит»

— Для меня большая честь выходить на площадку каждый вечер в джерси «Зенита» и стараться отдавать все силы, чтобы достойно представлять клуб. Это особенное чувство. С первого дня, как я приехал сюда, мне здесь понравилось. Клуб, люди — все приняли меня с распростертыми объятиями. Меня очень сильно поддерживают. Я счастлив. Особенно приятно одержать сегодня победу на выезде. Думаю, 200 матчей подряд за одну команду, за такой потрясающий клуб — это очень важно. Для меня это честь, и поэтому этот момент действительно особенный, — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».