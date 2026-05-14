Трент Фрейзер первым из легионеров сыграл 200 матчей за «Зенит»

13 мая «Зенит» обыграл казанский УНИКС во втором матче ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Фрейзер в этой встрече набрал пять очков, сделал один подбор и отдал семь результативных передач. Баскетболист провел 200-й матч в составе «Зенита». Он первым из легионеров достиг этой отметки. Также 27-летний Фрейзер вошел в топ-4 по этому показателю за всю историю команды.
— Трент, вы начали сезон со 150-й игры в Суперкубке, а теперь в решающей стадии чемпионата проводите уже свой 200-й матч за сине-бело-голубых. Поделитесь эмоциями от достижения новой ступени.
— Для меня большая честь выходить на площадку каждый вечер в джерси «Зенита» и стараться отдавать все силы, чтобы достойно представлять клуб. Это особенное чувство. С первого дня, как я приехал сюда, мне здесь понравилось. Клуб, люди — все приняли меня с распростертыми объятиями. Меня очень сильно поддерживают. Я счастлив. Особенно приятно одержать сегодня победу на выезде. Думаю, 200 матчей подряд за одну команду, за такой потрясающий клуб — это очень важно. Для меня это честь, и поэтому этот момент действительно особенный, — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».
Всего за 200 матчей в составе «Зенита» Фрейзер набрал 2640 очков, отдал 881 передачу и выполнил 395 подборов. Также на счету разыгрывающего защитника 213 перехватов и девять блок-шотов. Баскетболист выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2023 года.
Счет в серии между командами стал 1−1. Следующие два матча пройдут на паркете «Зенита» 17 и 19 мая.