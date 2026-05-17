Тренер «Зенита» — об игре с УНИКСом: На площадке было очень горячо

«Зенит» на своей площадке обыграл УНИКС и повел в серии до четырех побед со счетом 2−1.
— Я хотел бы быть краток. Ведем в серии 2−1. Нам нужно быть готовыми к следующему матчу, мы обсудим и сделаем выводы по этой игре, но общий счет в серии всего лишь 2−1. Следующий матч будет очень важным с моей точки зрения. Что касается сегодняшней встречи, мы сыграли хороший матч. Также после игры разберем те моменты, которые мы можем улучшить в защите.
— Несмотря на то что сегодня Джонни Джузэнг набрал больше двадцати очков, а Ксавьер Мун — 19 очков, со стороны показалось, что это одна из самых командных побед при вашем наставничестве в «Зените». Согласны вы с этим?
— Я согласен. Это полностью командная победа.
— Мы знаем вас как очень спокойного тренера, но во второй четверти произошел момент: после того как «Зенит» не смог вывести мяч за восемь секунд со своей половины, вы сбросили с себя пиджак и кинули его в сторону скамейки. Почему так отреагировали в этом моменте?
— На площадке было очень горячо, очень жарко.
— Задам вопрос, который можно задать только сегодня. «Зенит» — это большая семья, куда, кроме баскетбольного клуба, входят гандбольный, волейбольный и футбольный. Будете ли вы сегодня смотреть матч «Ростов» — «Зенит»? И если вы интересуетесь футболом, за кого вы болеете: за’Црвену Звезду’или за «Партизан»?
— Что касается последнего вопроса, то, конечно, за «Црвену Звезду».
Когда команда была в Казани, они смотрели матч между «Динамо» и «Краснодаром», и «Динамо’одержало победу (2:1). Ребята сказали, что это была очень важная игра для чемпионства “Зенита”. Я надеюсь, что смогу уделять больше внимания футболу, поскольку сейчас занят подготовкой к плей‑офф. Прежде всего хочется посетить стадион “Газпром‑Арену”, который является одним из лучших в мире, — сказал главный тренер “Зенита” Деян Радоньич на пресс‑конференции.