Игрок «Локо» объяснил поражение в матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Защитник команды из Краснодара «Локомотив-Кубань» Джеремайя Мартин прокомментировал поражение команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «Локомотив-Кубань» на своей площадке уступил ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии со счетом 81:100.

— Пожалуй, первая половина в целом не получилась. Мы были недостаточно жесткими и позволили сопернику взять очень много подборов. На вторую половину мы вышли гораздо более сильными, но уже успели загнать себя в глубокую яму. Серия по-прежнему длинная.

Да, началось с того, что мы украли одну игру у них дома — сейчас они украли игру дома у нас, но в таких сериях все идет игра за игрой. Нужно просто сконцентрироваться, собраться с силами и постараться выиграть четвертый матч, — приводит слова Мартина телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».

ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2−1. Следующий матч между командами состоится 20 мая на домашнем паркете клуба из Краснодара.