Галаев покинет пост генерального менеджера «Пари НН»

Генеральный менеджер «Пари НН» Николай Галаев покинет свой пост. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Галаев работал в структуре клуба с 2024 года. Изначально он занимал должность генерального менеджера департамента резерва, а летом 2025 года стал генеральным менеджером основной команды.
В нынешнем сезоне «Пари НН» дошел до финала Кубка России, где уступил МБА-МАИ. При этом команда не смогла пробиться в плей-офф Единой лиги ВТБ.
По информации источника, по ходу сезона клуб столкнулся с кадровыми и финансовыми трудностями. В концовке чемпионата команда выступала только с одним легионером в составе.
Несмотря на сложную ситуацию, руководство клуба приняло решение освободить Галаева от занимаемой должности.