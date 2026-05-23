ЦСКА стал первым финалистом плей-офф Единой лиги ВТБ

В полуфинале армейцы победили «Локомотив-Кубань».

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московский ЦСКА одержал победу над краснодарским «Локомотивом-Кубань» со счетом 103:92 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и обеспечил себе выход в финал турнира. Игра состоялась в Москве.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Мело Тримбл, набравший 29 очков. В составе проигравшей команды наибольшую результативность показал Патрик Миллер, записавший на свой счет 20 очков.

ЦСКА выиграл серию до четырех побед с общим счетом 4−1. В финале армейцы встретятся с победителем противостояния между петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом (3−2). Шестая игра этой серии состоится 25 мая в Санкт-Петербурге.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА финишировал на первом месте в турнирной таблице, «Локомотив-Кубань» — на четвертом. В четвертьфинале армейцы одолели красноярский «Енисей» (3−0), а краснодарский клуб оказался сильнее пермской «Пармы» (3−0).

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА. В финале прошлого сезона команда обыграла «Зенит». Армейцы удерживают рекорд по числу побед в турнире (12). По одному разу трофей завоевывали подмосковные «Химки» (2011), «Зенит» (2022) и УНИКС (2023).