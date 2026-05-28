«Енисей» объявил об уходе Доминика Артиса

Красноярский «Енисей» объявил об уходе американского защитника Доминика Артиса. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Артис выступал за «Енисей» с 2025 года. В сезоне-2025/26 Единой лиги ВТБ защитник провел 43 матча, набирая в среднем 11,5 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи и 1,7 перехвата за игру.
31-летний баскетболист стал одним из лучших игроков лиги по количеству перехватов в среднем за матч. По этому показателю он разделил первое место с игроками ЦСКА и «Локомотива-Кубань».
«Я был очень рад времени, проведенному в России. Это прекрасная страна с замечательными людьми. В “Енисее” великолепная культура, а особенно замечательные болельщики — благодаря им я чувствовал себя как дома», — сказал Артис.
«Енисей» завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на восьмом месте и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил ЦСКА со счетом 0−3 в серии.