Воронцевич призвал «Зенит» не опускать руки после поражения от УНИКСа

Форвард петербургского клуба заявил, что команда продолжит борьбу за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал поражение команды от УНИКСа в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Его слова приводит «Матч ТВ».

В решающем седьмом матче серии петербуржцы уступили на выезде и проиграли противостояние со счетом 3−4.

«Поздравляем УНИКС с победой. У нас сейчас борьба за бронзу, и “Локо” ничем не слабее, даже, может быть, где-то сильнее. Так что продолжаем бороться. Не надо сдаваться», — сказал Воронцевич.

Баскетболист отметил, что по ходу серии команда показывала разный уровень игры. По его мнению, ключевым фактором стало отсутствие стабильности.

Также Воронцевич подчеркнул, что УНИКС сохранил костяк состава и тренерский штаб на протяжении нескольких сезонов, тогда как тренерам «Зенита» пришлось адаптироваться по ходу чемпионата.

«Мы были достойны этого финала, просто, может быть, чуть-чуть габаритов не хватило», — отметил форвард.

В серии за третье место Единой лиги ВТБ «Зенит» встретится с «Локомотивом-Кубань». Первый матч противостояния состоится 1 июня.