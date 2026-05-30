«Зенит» объявил об уходе Деяна Радоньича с поста главного тренера

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Деяном Радоньичем, о чем сообщается в официальном телеграм-канале команды.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется в заявлении, 56-летний черногорский специалист и клуб приняли обоюдное решение о расторжении контракта. До завершения текущего сезона обязанности главного тренера «Зенита» будет исполнять Ростислав Вергун.

«Баскетбольный клуб “Зенит” благодарит Деяна Радоньича за готовность возглавить команду в непростой момент сезона, профессионализм и проделанную работу», — говорится в заявлении клуба.

Радоньич принял команду по ходу сезона-2025/26. Под его руководством «Зенит» провел 31 матч, в которых одержал 20 побед. Команда заняла четвертое место во внутрисезонном кубке Лиги ВТБ, завершила регулярный сезон на третьей позиции и уступила в полуфинале плей-офф УНИКСу, ведя в серии со счетом 3−1 (итоговый результат 3−4).

Ранее Радоньич работал с сербской «Црвеной Звездой», которую возглавлял в два периода (2013−2017 и 2020−2022). Вместе с клубом он пять раз становился победителем Адриатической лиги, а также выигрывал чемпионат и Кубок Сербии. В сезоне 2015/2016 он дошел с командой до ¼ финала Евролиги. Кроме того, специалист тренировал «Будучность», «Баварию», «Панатинаикос» и «Бахчешехир».