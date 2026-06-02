Овечкин вручил приз самому ценному игроку сезона Единой лиги ВТБ Тримблу

Рекордсмен по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин вручил приз самому ценному игроку сезона Единой лиги ВТБ баскетболисту московского ЦСКА Мело Тримблу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Кроме того, награду вручала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. Церемония прошла перед началом первого матча финальной серии плей-офф между московским ЦСКА и казанским УНИКСом. ЦСКА — чемпион Единой Лиги ВТБ в сезоне-2024/25.
В регулярном сезоне Тримбл принял участие в 38 матчах, набирая в среднем по 18,3 очка за игру, делая 2,9 подбора и 4,1 результативной передачи.
Как ранее признавался сам Тримбл, родившийся в Вашингтоне, Овечкин является его любимым игроком, и он всегда мечтал о встрече с ним.