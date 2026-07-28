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Единая лига ВТБ отреагировала на смерть тренера ПБК «Динамо»

Единая лига ВТБ отреагировала на смерть президента и главного тренера ПБК «Динамо» Владивосток Эдуарда Сандлера.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БК «Динамо»

«Единая лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Михайловича», — говорится в сообщении в телеграмм-канале организации.

44-летний Сандлер разбился во время поездки на гидроцикле. Он скончался от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.

Сандлер возглавлял приморское «Динамо» с сезона-2023/24. В дебютном году он привел команду к первому чемпионству Суперлиги.

В предстоящем сезоне «Динамо» из Владивостока дебютирует в Единой лиге ВТБ.

За карьеру Эдуард Сандлер тренировал «Спартак-Приморье», «Сахалин» и «Восток-65».