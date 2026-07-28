Единая лига ВТБ отреагировала на смерть тренера ПБК «Динамо»

«Единая лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Михайловича», — говорится в сообщении в телеграмм-канале организации.
44-летний Сандлер разбился во время поездки на гидроцикле. Он скончался от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.
Сандлер возглавлял приморское «Динамо» с сезона-2023/24. В дебютном году он привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
В предстоящем сезоне «Динамо» из Владивостока дебютирует в Единой лиге ВТБ.
За карьеру Эдуард Сандлер тренировал «Спартак-Приморье», «Сахалин» и «Восток-65».