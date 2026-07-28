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Андрей Кириленко отреагировал на смерть Эдуарда Сандлера

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью президента и главного тренера приморского «Динамо» Эдуарда Сандлера. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ПБК «Динамо» (Владивосток)

Минувшей ночью 44-летний Сандлер разбился на гидроцикле во Владивостоке, наехав на дамбу или каменную насыпь. Он скончался от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.

— Хочу начать со слов соболезнований семье и родным. Конечно же, очень грустно и неприятно. Неприятно, даже, наверно, неправильное слово — горько, когда уходят люди в самом расцвете сил, это, конечно же, большая трагедия.

Большой энтузиаст. Со своими особенностями характера, резкий, вспыльчивый, но очень любящий баскетбол и действительно очень много реализовавший проектов, которые связаны с баскетболом. Наверное, если сейчас подумать… наверное, последние несколько лет человек вообще олицетворял собой баскетбол в Дальневосточном крае. Конечно, большая потеря и для клуба, и для региона. Конечно, человек, который был двигателем и локомотивом для приморского «Динамо», — сказал Кириленко.

В 2020 году Кириленко во второй раз избрался на пост президента РФБ, набрав 109 из 125 голосов. Сандлер был его единственным конкурентом на тех выборах.

В 2021 году во Владивостоке появился баскетбольный клуб «Динамо», президентом которого был назначен Сандлер. В сезоне-2023/24 он стал главным тренером команды и выиграл с ней Суперлигу — вторую по значимости баскетбольную лигу в России.

В предстоящем сезоне владивостокское «Динамо» дебютирует в Единой лиге ВТБ.