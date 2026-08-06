Ищенко признал свою главную проблему на баскетбольной площадке

«Просто выражал свои эмоции, опять же, в силу возраста, тоже стараюсь над этим работать. Но это игра, отдается слишком много эмоций. И я сам это знаю, что это проблема, которую если буду устранять, мне будет легче играть в баскетбол, но, может быть, не так интересно, как с разговорами», — приводит слова Ищенко телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».