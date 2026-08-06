Ищенко признал свою главную проблему на баскетбольной площадке

Летом 2026 года баскетболист выступал за «Даллас Маверикс» в Летней лиге НБА после того, как был выбран клубом во втором раунде драфта.
«Просто выражал свои эмоции, опять же, в силу возраста, тоже стараюсь над этим работать. Но это игра, отдается слишком много эмоций. И я сам это знаю, что это проблема, которую если буду устранять, мне будет легче играть в баскетбол, но, может быть, не так интересно, как с разговорами», — приводит слова Ищенко телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».
По итогам пяти матчей Летней лиги НБА Ищенко в среднем набирал 9,6 очка, делал 4,4 подбора и отдавал три результативные передачи за 27,5 минуты на площадке. По ходу турнира россиянин заметно прибавил: если в первых играх чаще действовал как исполнитель, то в заключительных встречах все увереннее брал инициативу на себя. В последнем матче против «Нью-Йорка» он записал на свой счет 15 очков и семь передач.
В сезоне-2026/27 Ищенко продолжит выступать за «Локомотив-Кубань» в Единой лиги ВТБ. Его возвращение связано с правилами НБА: клубы не могут выкупить игрока из зарубежной команды, если затем планируют подписать с ним двусторонний контракт. Кроме того, все три двусторонних соглашения в «Далласе» уже заняты.