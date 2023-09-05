Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Металлург
Хоккей. КХЛ
4.09
Куньлунь
Сочи
30
Хоккей. КХЛ
4.09
Спартак
Северсталь
64
Хоккей. КХЛ
4.09
Динамо
Амур
31
Хоккей. КХЛ
4.09
Ак Барс
Трактор
53
Футбол. Первая лига
4.09
Родина
Торпедо
20
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная США вышла в полуфинал ЧМ по баскетболу

Американцы в четвертьфинале разгромили сборную Италию.

Наверх
Источник: Reuters

На «Молл оф Азия-Арене» в Филиппинах завершился второй четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 2023 года, в котором встречались национальные команды США и Италии. Матч закончился со счетом 100:63.

Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной США Микал Бриджес из клуба НБА «Бруклин Нетс», на счету которого 24 очка и 7 подборов.

В составе итальянцев самым полезным был Симоне Фонтеккио, также играющий в НБА (за «Бруклин Нетс»). Фонтеккио набрал 18 очков и сделал пять подборов.

В полуфинале подопечные Стива Керра встретятся с победителем пары Германия — Латвия.

В другом четвертьфинальном поединке сербы уверенно переиграли литовцев.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олимпийский чемпион Альберт Азарян скончался в возрасте 94 лет
Сборная США вышла в полуфинал ЧМ по баскетболу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь