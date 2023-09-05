Сборная США вышла в полуфинал ЧМ по баскетболу

На «Молл оф Азия-Арене» в Филиппинах завершился второй четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 2023 года, в котором встречались национальные команды США и Италии. Матч закончился со счетом 100:63.

Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной США Микал Бриджес из клуба НБА «Бруклин Нетс», на счету которого 24 очка и 7 подборов.

В составе итальянцев самым полезным был Симоне Фонтеккио, также играющий в НБА (за «Бруклин Нетс»). Фонтеккио набрал 18 очков и сделал пять подборов.

В полуфинале подопечные Стива Керра встретятся с победителем пары Германия — Латвия.