Сборная США вышла в полуфинал ЧМ по баскетболу
Американцы в четвертьфинале разгромили сборную Италию.
Американцы в четвертьфинале разгромили сборную Италию.
На «Молл оф Азия-Арене» в Филиппинах завершился второй четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 2023 года, в котором встречались национальные команды США и Италии. Матч закончился со счетом 100:63.
Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной США Микал Бриджес из клуба НБА «Бруклин Нетс», на счету которого 24 очка и 7 подборов.
В составе итальянцев самым полезным был Симоне Фонтеккио, также играющий в НБА (за «Бруклин Нетс»). Фонтеккио набрал 18 очков и сделал пять подборов.
В полуфинале подопечные Стива Керра встретятся с победителем пары Германия — Латвия.
В другом четвертьфинальном поединке сербы уверенно переиграли литовцев.