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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Сербия стала первым полуфиналистом чемпионата мира по баскетболу

Сборная Сербии обыграла команду Литвы (87:68) в первом четвертьфинальном матче чемпионата мира по баскетболу, финальная стадия которого проходит на Филиппинах.

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Источник: Reuters

Сербы проиграли первую четверть с минимальной разницей — 24:25, но уже к большому перерыву смогли добиться двузначного приемущества в счете. Этот комфортный задел позволил им довести матч до победы. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник сербов Богдан Богданович, записавший на свой счет 21 очко.

Сборная Сербии в третий раз в своей истории вышла в полуфинал баскетбольного чемпионата мира. Их наилучшим достижением на чемпионате мира являются серебряные медали в 2014 году, когда в финале они уступили сборной США (92:129). На предыдущем турнире в 2019 году сербы заняли пятое место.

Ссегодня пройдет еще один четвертьфинальный матч, в котором встретятся сборные Италии и США. В среду, 6 сентября, заключительные путевки в полуфинал разыграют между собой Германия и Латвия, а также Канада и Словения. Победитель последней пары станет следующим соперником сборной Сербии.

Чемпионат мира по баскетболу завершится в воскресенье, 10 сентября.

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