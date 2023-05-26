Баскетболистка Бриттни Грайнер помогла команде одержать первую победу после возвращения из тюрьмы в России

Баскетболистка команды женской НБА «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер помогла команде одержать первую победу в новом сезоне, сообщает Daily Mail.

«Финикс» выиграл «Миннесоту Линкс» со счетом 90:81. Грайнер закончила матч с 19 очками, и стала вторым игроком встречи по результативности. Еще в ее активе восемь подборов и одна результативная передача.

В предыдущем матче, несмотря на поражение «Финикс Меркури» от «Чикаго Скай» со счетом 69:75, 32-летняя центровая показала хорошую результативность: 27 очков, 10 подборов и четыре блок-шота. Игра с «Чикаго» стала первой домашней игрой для Грайнер после приезда в США. Болельщики стоя аплодировали ей во время церемонии перед матчем.

С возвращением Грайнер рейтинги женской НБА выросли.