Баскетболистка Бриттни Грайнер помогла команде одержать первую победу после возвращения из тюрьмы в России
Грайнер вернулась из России в декабре 2022 года.
Грайнер вернулась из России в декабре 2022 года.
Баскетболистка команды женской НБА «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер помогла команде одержать первую победу в новом сезоне, сообщает Daily Mail.
«Финикс» выиграл «Миннесоту Линкс» со счетом 90:81. Грайнер закончила матч с 19 очками, и стала вторым игроком встречи по результативности. Еще в ее активе восемь подборов и одна результативная передача.
В предыдущем матче, несмотря на поражение «Финикс Меркури» от «Чикаго Скай» со счетом 69:75, 32-летняя центровая показала хорошую результативность: 27 очков, 10 подборов и четыре блок-шота. Игра с «Чикаго» стала первой домашней игрой для Грайнер после приезда в США. Болельщики стоя аплодировали ей во время церемонии перед матчем.
С возвращением Грайнер рейтинги женской НБА выросли.
Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре 2022 года в результате обмена заключенными. В России она отбывала наказание за транспортировку запрещенных веществ. Суд приговорил Грайнер к девяти годам заключения. Она признала вину. Грайнер приезжала в Россию играть за клуб УГМК из Екатеринбурга.