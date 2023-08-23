Катарский шейх Сауд Али аль-Тани стал новым президентом ФИБА

Ранее аль-Тани занимал в ФИБА должность вице-президента. Кроме того, в разное время он был президентом Федерации баскетбола Катара, вице-президентом Олимпийского комитета Катара и возглавлял азиатскую зону ФИБА.

«Для меня большая честь взять на себя эту ответственность. Сейчас я представляю интересы всех 212 федераций в пяти регионах. Баскетбол — это глобальный вид спорта, и в этом наша самая главная сила. Сейчас я могу дать только одно обещание — я буду усердно работать с руководителями ФИБА и всем Центральным советом на благо баскетбола и ФИБА в целом», — сказал аль-Тани.

Полномочия аль-Тани будут действовать до середины 2027 года. Он сменил на этой должности малийца Хамане Нианга, который представлял африканскую зону ФИБА. В следующем цикле должность президента организации займет представитель Океании.