Осужденная в России американская баскетболистка выпустила книгу
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за перевозку наркотиков, выпустила книгу о заключении в тюрьме.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за перевозку наркотиков, выпустила книгу о заключении в тюрьме.
Автобиография Грайнер называется «Возвращение домой», она посвящена заключению баскетболистки российской тюрьме.
«Первый экземпляр “Возвращения домой” только что вышел в печать. Кто-то уже оформил предварительный заказ, чтобы получить экземпляр?» — написала Грайнер в соцсетях.
В России Грайнер выступала за УГМК из Екатеринбурга. В феврале 2022 года спортсменка прилетела из Нью-Йорка в Москву и была задержана во время прохождения таможни. В вещах американки обнаружили «вейпы» с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло, которое на территории России является наркотическим средством. В августе суд вынес приговор, Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей за контрабанду гашишного масла.
На свободу она вышла в рамках обмена заключенными между Россией и США в декабре 2022 года.
После возвращения в США Бриттни Грайнер выступает в WNBA за команду «Финикс Меркури».