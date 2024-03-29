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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Осужденная в России американская баскетболистка выпустила книгу

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за перевозку наркотиков, выпустила книгу о заключении в тюрьме.

Источник: AP 2023

Автобиография Грайнер называется «Возвращение домой», она посвящена заключению баскетболистки российской тюрьме.

«Первый экземпляр “Возвращения домой” только что вышел в печать. Кто-то уже оформил предварительный заказ, чтобы получить экземпляр?» — написала Грайнер в соцсетях.

В России Грайнер выступала за УГМК из Екатеринбурга. В феврале 2022 года спортсменка прилетела из Нью-Йорка в Москву и была задержана во время прохождения таможни. В вещах американки обнаружили «вейпы» с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло, которое на территории России является наркотическим средством. В августе суд вынес приговор, Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

На свободу она вышла в рамках обмена заключенными между Россией и США в декабре 2022 года.

После возвращения в США Бриттни Грайнер выступает в WNBA за команду «Финикс Меркури».

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