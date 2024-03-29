Осужденная в России американская баскетболистка выпустила книгу

В России Грайнер выступала за УГМК из Екатеринбурга. В феврале 2022 года спортсменка прилетела из Нью-Йорка в Москву и была задержана во время прохождения таможни. В вещах американки обнаружили «вейпы» с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло, которое на территории России является наркотическим средством. В августе суд вынес приговор, Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей за контрабанду гашишного масла.