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18:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Французского баскетболиста отстранили от ОИ за выступление в РФ

Тома Эртель не сыграет на Олимпийских играх в Париже.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает L'Equipe, Федерация баскетбола Франции приняла решение не вызывать в национальную команду разыгрывающего «Зенита» Тома Эртеля.

По информации источника, причиной стало интервью разыгрывающего. В нем он рассказал, что Федерация баскетбола Франции знала о его переходе в петербургскую команду, но заявила об обратном, чтобы он помог им на чемпионате Европы 2022 года. После этого федерация отказалась от вызова Эртеля в сборную.

Эртель был отстранен от выступление за сборную Франции после перехода в «Зенит». В 2022 году баскетбольная федерация страны обязала всех игроков подписать документ, в которых те подтверждали, что не будут выступать в клубах России и Беларуси, а иначе будут исключены из сборной. Эртель поставил подпись под документом, но позже перешел в «Зенит».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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