Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на Олимпиаде

Церемония открытия состоится в пятницу, 26 июля. 39-летний баскетболист был выбран путем голосования других спортсменов-олимпийцев сборной США. Всего на Олимпиаде в Париже выступят 592 американских спортсмена.

Леброн стал первым баскетболистом, выбранным в качестве знаменосца сборной США на Олимпийских играх. Ранее этой чести удостаивались баскетболистки Дон Стэйли (2004) и Сью Берд (2020).

Джеймс сыграет на Олимпиаде в четвертый раз в карьере и впервые с 2012 года. Он является двухкратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также обладателем бронзовой награды (2004).