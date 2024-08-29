Школьную форму Леброна Джеймса выставят на продажу на аукционе

Майку Джеймса выставят на аукционе Julien's Auctions, который начнется 27 сентября. Отмечается, что цена игровой майки баскетболиста может достичь отметки в $ 2 млн.
39-летний Леброн Джеймс сыграл свой последний матч в школе 21 год назад. В феврале 2002 года Джеймс был главной звездой школьного баскетбола, на каждую игру с его участием приходили тысячи зрителей. В том же месяце журнал Sports Illustrated снял обложку с юным талантом. На фотосессию Джеймс надел майку с номером 23 «Сент-Винсент-Сент-Мэри Файтинг Айриш». В тот же вечер он надел эту майку в игре против команды Archbishop Hoban Knights.
Леброн Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленд Кавальерс». Также он выступал за «Майами Хит». Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он четыре раза был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс трижды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012, 2024).
Ранее сын Леброна Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года.
Новый регулярный сезон в НБА стартует 23 октября. В этот день «Лейкерс» дома сыграют с «Миннесотой». В этом матче Леброн и Бронни могут стать первым в истории лиги дуэтом отец-сын, который сыграют вместе в НБА.