Школьную форму Леброна Джеймса выставят на продажу на аукционе

39-летний Леброн Джеймс сыграл свой последний матч в школе 21 год назад. В феврале 2002 года Джеймс был главной звездой школьного баскетбола, на каждую игру с его участием приходили тысячи зрителей. В том же месяце журнал Sports Illustrated снял обложку с юным талантом. На фотосессию Джеймс надел майку с номером 23 «Сент-Винсент-Сент-Мэри Файтинг Айриш». В тот же вечер он надел эту майку в игре против команды Archbishop Hoban Knights.