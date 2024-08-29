Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьную форму Леброна Джеймса выставят на продажу на аукционе

Школьную игровую майку четырехкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса выставят на аукционе со стартовой ценой в $250 тысяч, сообщает Basket News.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Майку Джеймса выставят на аукционе Julien's Auctions, который начнется 27 сентября. Отмечается, что цена игровой майки баскетболиста может достичь отметки в $ 2 млн.

39-летний Леброн Джеймс сыграл свой последний матч в школе 21 год назад. В феврале 2002 года Джеймс был главной звездой школьного баскетбола, на каждую игру с его участием приходили тысячи зрителей. В том же месяце журнал Sports Illustrated снял обложку с юным талантом. На фотосессию Джеймс надел майку с номером 23 «Сент-Винсент-Сент-Мэри Файтинг Айриш». В тот же вечер он надел эту майку в игре против команды Archbishop Hoban Knights.

Леброн Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленд Кавальерс». Также он выступал за «Майами Хит». Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он четыре раза был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс трижды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012, 2024).

Ранее сын Леброна Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года.

Новый регулярный сезон в НБА стартует 23 октября. В этот день «Лейкерс» дома сыграют с «Миннесотой». В этом матче Леброн и Бронни могут стать первым в истории лиги дуэтом отец-сын, который сыграют вместе в НБА.