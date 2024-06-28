«Лейкерс» выбрали сына Леброна Джеймса на драфте НБА

Бронни Джеймс был выбран во втором раунде драфта НБА под 55-м номером. Впервые в истории лиги за одну команду будут выступать отец и сын. Леброн Джеймс играет за «Лейкерс» с 2018 года.

Напомним, в июле прошлого года Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Его доставили в отделение интенсивной терапии одной из клиник, а после улучшения состояния выписали. В декабре 19-летний защитник дебютировал за команду университета Южной Калифорнии (USC Trojans) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Ранее в СМИ писали, что «Лейкерс» готовит для 39-летнего Джеймса максимальный контракт на три года и $162 млн, который разрешен правилами для баскетболистов старше 38 лет.

В минувшем сезоне Леброн Джеймс провел 71 матч в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 25,7 очков, совершал 7,3 подбора и отдавал 8,3 результативных передач. «Лейкерс» вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв «Денверу».