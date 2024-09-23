«Панатинаикос» провел баскетбольный матч на античном стадионе

Баскетбольные «Панатинаикос» и «Партизан» провели матч на античном олимпийском стадионе в Афинах в рамках предсезонного турнира памяти Павлоса Яннакопулоса. Для проведения мини-турнира, в котором помимо «Партизана» и «Панатинаикоса» принимают участие «Маккаби» и «Эфес», организаторы установили на античном стадионе современную площадку.