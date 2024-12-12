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Бывший тренер ЦСКА жестко ответил на провокационный вопрос о России

Главный тренер «Хапоэля Тель-Авив» Димитрис Итудис резко отреагировал на провокационный вопрос журналиста о его работе в России. Об этом сообщает Basketball Sphere.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Во время пресс-конференции после выездного матча Еврокубка с литовским клубом «Вулвз» (100:104) один из журналистов попросил Итудиса прокомментировать его пребывание в России, сопровождая свой вопрос критическими замечаниями по поводу СВО. Греческий специалист прервал журналиста.

«Вы сейчас серьезно? Задавайте такие вопросы где-нибудь в другом месте. Я не политик. Я баскетбольный тренер. Спорт объединяет. У меня куча игроков из разных стран с разными паспортами. Спорт объединяет. Вот что тебе нужно представлять своей работой», — сказал Итудис.

Итудис работал в ЦСКА с 2014 по 2022 год. Под его руководством «армейцы» дважды выигрывали Евролигу (2016, 2019) и шесть раз становилась чемпионом Единой лиги ВТБ (2015−2019, 2021). В июне 2022 года Итудис покинул ЦСКА после поражения в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ от «Зенита» (75:81).

В феврале 2022 года Евролига отстранила от участия в турнире все российские клубы, аннулировав их результаты в сезоне-2021/22.