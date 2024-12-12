Бывший тренер ЦСКА жестко ответил на провокационный вопрос о России

«Вы сейчас серьезно? Задавайте такие вопросы где-нибудь в другом месте. Я не политик. Я баскетбольный тренер. Спорт объединяет. У меня куча игроков из разных стран с разными паспортами. Спорт объединяет. Вот что тебе нужно представлять своей работой», — сказал Итудис.