БК «Астана» пропустит следующий сезон Единой лиги

В казахстанском клубе подчеркнули, что это временный шаг, необходимый для внутренней трансформации, пересмотра финансовой модели и формирования устойчивой базы для возвращения в турнир. В «Астане» также добавили, что заинтересованы в возвращении в Единую лигу в ближайшем будущем.