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БК «Астана» пропустит следующий сезон Единой лиги

«Астана» временно приостанавливает участие в Единой лиге ВТБ в сезоне‑2025/2026, сообщает пресс‑служба баскетбольного клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БК «АСТАНА»

«Причина данного шага — недостаток времени для адаптации к новым условиям и законодательным изменениям, напрямую влияющим на комплектование команды. На сегодняшний день клуб, к сожалению, не может обеспечить привлечение легионеров необходимого уровня», — говорится в сообщении «Астаны».

В казахстанском клубе подчеркнули, что это временный шаг, необходимый для внутренней трансформации, пересмотра финансовой модели и формирования устойчивой базы для возвращения в турнир. В «Астане» также добавили, что заинтересованы в возвращении в Единую лигу в ближайшем будущем.

Команда завершила регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на последнем, 12‑м месте, одержав лишь две победы в 44 матчах.