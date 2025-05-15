БК «Астана» пропустит следующий сезон Единой лиги

«Причина данного шага — недостаток времени для адаптации к новым условиям и законодательным изменениям, напрямую влияющим на комплектование команды. На сегодняшний день клуб, к сожалению, не может обеспечить привлечение легионеров необходимого уровня», — говорится в сообщении «Астаны».
В казахстанском клубе подчеркнули, что это временный шаг, необходимый для внутренней трансформации, пересмотра финансовой модели и формирования устойчивой базы для возвращения в турнир. В «Астане» также добавили, что заинтересованы в возвращении в Единую лигу в ближайшем будущем.
Команда завершила регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на последнем, 12‑м месте, одержав лишь две победы в 44 матчах.