Топ-10 лучших баскетбольных мячей в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Судя по отзывам, это один из тех случаев, когда цена соответствует ожиданиям: покупатели отмечают, что мяч износостойкий, уверенно ведет себя на уличном покрытии, не скользит в руках и подходит даже для детей. Встречаются комментарии о резком запахе резины после распаковки, а также жалобы на нестабильность давления у некоторых экземпляров. Несмотря на это, большинство пользователей хвалят захват и текстуру, особенно при активной игре. Модель часто покупают повторно, что тоже говорит о доверии к бренду.