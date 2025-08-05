Техника бросков мяча в баскетболе: как повысить меткость и забивать чаще

Чтобы стабильно попадать в кольцо, важно не просто бросать, а выстраивать движение как единое целое — от ног до кончиков пальцев. Правильная техника броска мяча включает в себя стойку, баланс, координацию движений, контроль над траекторией и работу кисти. В этом материале разберемся, как овладеть основами, какие бывают виды бросков и как их отрабатывать.