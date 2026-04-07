Клиенты PARI SECRET увидели победу баскетбольного «Партизана» в валидольном дерби Белграда

Компания PARI устроила для VIP-клиентов поездку на одно из самых жарких спортивных противостояний континента — баскетбольный матч «Црвена Звезда» — «Партизан». Двадцать победителей специального турнира отправились в Белград, чтобы лично увидеть это легендарное дерби в рамках программы лояльности PARI SECRET.
Билет на игру этих команд — мечта многих болельщиков. «Штарк Арена» известна своей невероятной энергетикой, где трибуны не замолкают ни на минуту. Гости компании наблюдали за игрой из VIP-сектора. На площадке лидеры менялись тринадцать раз, а победу в итоге одержал «Партизан». Несмотря на то что до игры эта команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф, она сумела навредить своему извечному конкуренту.
Поездка длилась с 1 по 3 апреля. Участники остановились в отеле The St. Regis в центре сербской столицы. Программа визита позволила им прочувствовать местный колорит через гастрономию и культуру.
Знакомство со страной началось с экскурсии на винодельню Zvonko Bogdan и прогулки по ключевым достопримечательностям Белграда. Гости также побывали на тренировочном сборе киберспортивного подразделения компании — команды PARIVISION. Неожиданным бонусом стала встреча с экс-игроком лондонского «Челси» и петербургского «Зенита» Браниславом Ивановичем во время обеда в национальном ресторане. Футболист пообщался с поклонниками, раздал автографы и сделал с ними фотографии.
«Вечное дерби — это опыт, который не получишь в другом месте. Как и опыт с PARI SECRET. Мы открываем VIP-гостям доступ к топовым событиям, подтверждаем высокий статус наших игроков и задаем тренд в работе с клиентами такого уровня», — прокомментировал Евгений Луговский, исполнительный директор PARI.
PARI SECRET — это программа для премиальных клиентов букмекерской компании. Участники получают до 30% кешбэка реальными деньгами, вступают в закрытое сообщество и могут посещать эксклюзивные мероприятия. Программа создана, чтобы давать лучшим игрокам доступ к незабываемым впечатлениям через индивидуальный подход, безупречный сервис и встречи внутри специального комьюнити.