Баскетболист научил папу римского вращать мяч на пальце: видео

«Гарлем Глобтроттерс» — американская баскетбольная выставочная команда. Она сочетает в себе элементы спорта, театрального шоу, трюков и комедии. Команда основана в Чикаго в 1927 году. «Глобтроттерс» можно перевести как «путешественники». В составе команды всегда выступали только чернокожие баскетболисты, которые играли исключительно на выезде, не имея домашнего зала.