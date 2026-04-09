Баскетболист научил папу римского вращать мяч на пальце: видео

8 апреля папа римский Лев XIV принял «Гарлем Глобтроттерс» на площади Святого Петра в Ватикане. Во время встречи папа попытался повторить один из классических трюков команды — вращение баскетбольного мяча на пальце. При помощи одного из игроков ему это удалось.
Папа Лев XIV является поклонником баскетбола и болеет за студенческую команду «Вилланова Уайлдкэтс» одного из старейших католических университетов США.
«Гарлем Глобтроттерс» — американская баскетбольная выставочная команда. Она сочетает в себе элементы спорта, театрального шоу, трюков и комедии. Команда основана в Чикаго в 1927 году. «Глобтроттерс» можно перевести как «путешественники». В составе команды всегда выступали только чернокожие баскетболисты, которые играли исключительно на выезде, не имея домашнего зала.