Лука Дончич отказался от игр за сборную Словении ради дочерей

«Я люблю своих дочерей больше всего на свете, и они всегда будут на первом месте в моей жизни. Продолжая добиваться совместной опеки над дочерьми, я был вынужден принять трудное решение: выбирать между поездками и выступлениями за сборную Словении и тем, чтобы провести это лето с дочерьми. К сожалению, за последние восемь месяцев мне было крайне сложно с ними видеться.



Я отдал все, чтобы представлять Словению, и я разочарован, что не смогу выступать за свою страну этим летом. Но прямо сейчас мои дочери и мои обязанности как отца — мой главный приоритет», — написал Дончич на своей странице в соцсетях.