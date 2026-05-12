Лука Дончич отказался от игр за сборную Словении ради дочерей

Дончич сосредоточится на борьбе с бывшей невестой Анамарией Гольтес за опеку над двумя дочерьми.
«Я люблю своих дочерей больше всего на свете, и они всегда будут на первом месте в моей жизни. Продолжая добиваться совместной опеки над дочерьми, я был вынужден принять трудное решение: выбирать между поездками и выступлениями за сборную Словении и тем, чтобы провести это лето с дочерьми. К сожалению, за последние восемь месяцев мне было крайне сложно с ними видеться.
Я отдал все, чтобы представлять Словению, и я разочарован, что не смогу выступать за свою страну этим летом. Но прямо сейчас мои дочери и мои обязанности как отца — мой главный приоритет», — написал Дончич на своей странице в соцсетях.
В июле сборная Словении сыграет матчи квалификации к чемпионату мира-2027 с командами Эстонии и Швеции. На данный момент словенцы занимают первое место в группе H.
В начале марта стало известно, что Лука Дончич расстался со своей невестой моделью и инфлюенсером Анамарией Готьес. Пара находилась в отношениях десять лет, у них две дочери, младшая из которых родилась в декабре прошлого года.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Катаре с 27 августа по 12 сентября 2027 года. Действующим победителем турнира является сборная Германии, которая в 2023 году в финале одержала победу над Сербией (83:77).