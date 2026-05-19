Тринкьери помогает создать баскетбольную академию в Кремоне

Итальянский тренер участвует в проекте по восстановлению молодежного баскетбола после закрытия «Ваноли Кремона».

Источник: БЕЛТА

Будущий главный тренер ПАОКа Андреа Тринкьери участвует в создании новой баскетбольной академии в итальянской Кремоне. Об этом сообщает La Giornata Tipo.

Проект появился после того, как клуб «Ваноли Кремона» прекратил деятельность по окончании сезона. В результате около 250 детей остались без возможности заниматься баскетболом.

По информации источника, Тринкьери лично занимается восстановлением молодежной системы: ведет переговоры с местным бизнесом и работает вместе с бывшим владельцем клуба Альдо Ваноли над поиском финансирования.

Главная цель проекта — создать полноценную баскетбольную академию с долгосрочной стратегией развития и современными методиками подготовки игроков.

В случае успешной реализации проекта в Кремоне смогут возобновить работу молодежные команды, а город получит новую систему подготовки юных баскетболистов.