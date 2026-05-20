FIBA пожизненно дисквалифицировала двух украинских игроков за коррупцию

Международная федерация баскетбола (FIBA) пожизненно дисквалифицировала украинских баскетболистов Александра Кольченко и Сергея Приймака за участие в договорных матчах. Об этом сообщает ТАСС.
«Дисциплинарная комиссия FIBA признала Кольченко и Приймака виновными в манипулировании результатами матчей, ставках на баскетбольные соревнования и нарушении обязанности сообщать о известных фактах коррупции. Оба игрока дисквалифицированы пожизненно», — говорится в документе.
Расследование установило причастность спортсменов к манипуляциям в матчах клубов Naic Aces (Филиппины) и Adroit (Сингапур) в сезонах 2024 и 2024−2025 годов, включая два матча Champions League East Asia в мае 2025 года.
Дисквалификация распространяется на любые мероприятия FIBA и связанные с ними соревнования, включая профессиональные и любительские турниры на Украине, а также запрещает спортсменам выполнять любые функции на этих событиях.