В Испании баскетболист специально попал в дужку и спас команду от вылета

30-летний канадский разыгрывающий «Сарагосы» Трэй Белл-Хейнс первым точным попаданием сделал счет 92:94, но второй успешный штрафной практически лишал бы его команду шансов избежать поражения, так как владение при счете 93:94 перешло бы соперникам. Поэтому со второго штрафного он специально бросил в дужку кольца, сам забрал подбор и сделал пас партнёру, который точным трехочковым броском под сирену принес команде победу.