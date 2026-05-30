В Испании баскетболист специально попал в дужку и спас команду от вылета

30-летний канадский разыгрывающий «Сарагосы» продемонстрировал невероятное игровое мышление в концовке важнейшего матча.

«Сарагосе» нужна была только победа для сохранения места в Лиге АКБ. За 4 секунды до конца «Сарагоса» проигрывала со счётом 91:94 и получила два штрафных.

30-летний канадский разыгрывающий «Сарагосы» Трэй Белл-Хейнс первым точным попаданием сделал счет 92:94, но второй успешный штрафной практически лишал бы его команду шансов избежать поражения, так как владение при счете 93:94 перешло бы соперникам. Поэтому со второго штрафного он специально бросил в дужку кольца, сам забрал подбор и сделал пас партнёру, который точным трехочковым броском под сирену принес команде победу.

«Сарагоса» победила 95:94 и избежала вылета из высшего дивизиона испанского баскетбола.