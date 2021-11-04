Поражения «Локомотива» и «Спартака» и уверенная победа «Наполи»: на что ставить в Лиге Европы

«Галатасарай» — «Локомотив»

Прогноз:«Галатасарай» победит с форой −1 за 2.23 в БК Winline.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа E, 4.11.2021, 20:45 Галатасарай - Локомотив -

«Локомотив» с новым тренером Гисдолем взял курс на атакующий футбол. В РПЛ у немецкого тренера две победы и ничья, причем дважды решающие голы были забиты на последних секундах. И вот, довольно неожиданно, «Локо» уже на втором месте. А вот дома с «Галатасараем» сил на концовку матча не хватило — в итоге обидные 0:1.

Перед игрой в Нижнем Новгороде в «Локо» подозревали вспышку коронавируса. Однако сомнительный тест был только у Смолова, и он не подтвердился. «Галатасарай» умеет играть прагматично, не рискует все время лезть в атаки, и в Лиге Европы это приносит результат. Турки лидируют с 7 очками, тогда как «Локо» только четвертый (1 очко). Еврокубки — это другой уровень по сравнению с РПЛ, так что не видно, за счет чего команда Гисдоля может взять реванш.

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«Монако» — ПСВ

Прогноз: ничья за 3.65 в БК Winline.

«Монако» выиграл у ПСВ две недели назад, но матч, скорее, был ничейный. Монегаски мощно давили в первом тайме, создали несколько опасных моментов, однако забили только раз. А вот после перерыва инициатива была уже голландцев. Гол Гакпо их еще больше приободрил, но в концовке победный укол нанес «Монако». В команду Ковача вернулся после травмы Головин, правда, даже его выход на замену не помог клубу в чемпионате Франции против «Бреста (0:2). “Монако” остается нестабильной командой. ПСВ как лучший клуб Нидерландов после “Аякса” вполне способен как минимум не проиграть на выезде.

«Легия» — «Наполи»

Прогноз: «Наполи» победит с форой −2 за 2.85 в БК Winline.

«Наполи» c 3-й попытки выиграл матч в Лиге Европы. «Легия» держалась 75 минут, после чего пропустила-таки три мяча. Интересно, что поляки все еще лидируют в группе, но после этого тура «Наполи» и «Лестер», похоже, сместят их. В польском чемпионате дела у «Легии» так плохи, что клуб уволил тренера Михневича. И команда все равно после этого проиграла на выходных «Погони» (0:2). «Легии» сейчас явно не до Лиги Европы, хотя лидер серии А в любом случае был бы фаворитом. После травмы набирает форму Мертенс, теперь у Спаллетти больше выбор в атаке. Ждем еще одной крупной победы «Наполи».

«Лестер» — «Спартак»

Прогноз: «Лестер» победит с разницей 3+ за 3.05 в БК Winline.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа C, 4.11.2021, 23:00 Лестер - Спартак -

Пощечина 1:7 от «Зенита» и встреча с фанатами не помогли «Спартаку». Красно-белые снова провели невнятный матч (на этот раз с «Ростовом»), в котором не удержали победные 1:0. Все давно призывали посадить на лавку Максименко, но вот вышел Селихов после долгого перерыва, нервничал и в итоге результативно ошибся. И кого Витории ставить в ворота теперь?

Сам португалец тоже удивляет тем, что заставляет защитников высоко подниматься, именно этим «Лестер» в Москве и пользовался. Теперь англичане лучше понимают слабости российской команды, так что на положительный результат надежд практически нет. Их особо не было и перед «Наполи» месяц назад, но не каждый же раз соперник будет играть в меньшинстве, верно?

«Марсель» — «Лацио»

Прогноз: «Марсель» победит за 2.33 в БК Winline.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Группа E, 4.11.2021, 23:00 Марсель - Лацио -

«Марсель» уже 5 матчей не проигрывает, команда Сампаоли устояла недавно даже против «ПСЖ». С другой стороны, есть проблемы в атаке, в 4 из последних 7 встреч марсельцы ни разу не забили. Впереди главная угроза исходит от полузащитников Пайета и Ундера (11 голов на двоих). У «Лацио» другая проблема: римляне не побеждают в гостях в еврокубках уже 10 матчей. По игре же команда Сарри по-прежнему хороша в первую очередь в быстрых атаках. В субботу «Лацио» обидно упустил победу над «Аталантой» на последних секундах — 2:2.

У «Марселя» настроение лучше после победы над «Клермоном» (1:0). В Риме команды две недели разошлись по нулям, в этот раз преимущество на стороне французов — в том числе за счет горячей поддержки на трибунах.

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«Байер» — «Бетис»

Прогноз: «Байер» победит с форой −1 за 2.69 в БК Winline.

Лидеры группы G (у обеих команд по 7 очков) снова поспорят, кто из них сильнее. В Испании «Байер» хоть и отыгрывался по ходу второго тайма, но выглядел интереснее и был ближе к успеху. В Германии, правда, у Леверкузена все плохо. Из Кубка вылетели, в бундеслиге последняя победа была месяц назад. Неудачная серия, кстати, началась после знаменитых 1:5 от «Баварии». У «Бетиса», наоборот, была хорошая серия (три победы и ничья), но в воскресенье команда Пеллегрини попала под горячую руку «Атлетико» и проиграла 0:3. Выход в плей-офф ЛЕ вряд ли ускользнет от испанцев, так что тут они могут дать отдохнуть некоторым лидерам. В этой встрече отдадим предпочтение хозяевам.