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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба в гостях у Карпина: прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив»

У форварда «Локо» будет особый настрой.

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» пока не очень удачно вкатывается в сезон. На турнире в Эмиратах не забил ни гола, а пропустил 7. В Кубке России уступил по итогам двух матчей «Уралу». Хоть и решил все довольно случайный пенальти в конце игры при счете 1:1. Сам Карпин отмечает, что футболом кубковые встречи назвать нельзя, на тяжелом поле была одна борьба. Но кое-что про «Ростов» мы узнали. Против «Урала» команда плохо выглядела в первых таймах. И преображалась с выходом на замену Комличенко. Форвард пока еще не готов на сто процентов, но все равно один гол успел забить. Вратарь Песьяков тоже не в топ-форме, один раз допустил результативную ошибку.

По «Локомотиву» пока тоже противоречивая картина. Оба матча «Спартаку» на Кубок он проиграл. У «железнодорожников» были как удачные отрезки, так и периоды, когда приходилось прижиматься к своей штрафной. Новичок Дзюба уже приносит пользу, хоть пока и не забил. Моменты у него есть, с настроем тоже порядок, значит, и голы придут. Миранчук проявляет себя как лидер, умело руководит атаками, может сам завершить. Приобретение Пиняева — тоже усиление для «Локо», левый вингер скоро должен освоиться в команде. Самое проблемное место пока что — это оборона. Галактионов пробует разные сочетания в центре защиты, но пока даже новичок Конти не убеждает. Впрочем, можно сделать скидку на адаптацию. И сильный уровень соперника.

«Локомотиву» нужно выбираться из зоны стыковых матчей, до 12-го места — 6 очков. «Ростов» же пока третий в таблице, и команде Карпина будет сложно удержаться в тройке. По составу она объективно уступает тому же «Локомотиву». Свои коррективы снова внесет поле, на нем по-прежнему будет сложно играть в футбол. Впрочем, у обеих команд есть большие форварды, на которых можно делать забросы, так что без голевых моментов мы не должны остаться. А значит, можно рассчитывать и на голы. БК BetBoom дает коэффициент 1,73 на обе забьют. Интересно, что фаворитом тут считается «Ростов». Видимо, из-за положения в таблице и домашних трибун. Но болельщиков будет, скорее всего, немного. Так что заманчиво смотрится ставка «Локомотив» не проиграет за 1,77 в БК Tennisi.bet.

Андрей Санталов

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