Кто возьмет Суперкубок? Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»
Смолов и Миранчуки готовы огорчить Дзюбу и Азмуна.
Смолов и Миранчуки готовы огорчить Дзюбу и Азмуна.
Как и год назад, в матче за Суперкубок России встречаются «Зенит» и «Локомотив». Игра получилась огненной, дубль Азмуна, питерцы вели 2:1, но в конце все решили два мастерских гола Алексея Миранчука. После чемпионского сезона команду Семака покинула группа футболистов, самая знаковая потеря — это, конечно, опытный защитник Иванович. Будет не хватать и Кузяева — он был очень полезен после рестарта РПЛ. Но есть и новички, в «Зенит» приехал
В «Локомотив» из Испании вернулся Смолов, он как раз забивал «Зениту» год назад, также снова в команде защитник Лысцов. И обратно в «Интер» уехал Жоау Мариу — вот, по сути, и все трансферные новости. Новый тренер Николич после перерыва на карантин уверенно довел «Локомотив» до Лиги чемпионов, сохранив за командой второе место в РПЛ. С таким составом железнодорожникам по силам бороться за чемпионство в этом сезоне. Интересно, что «Локомотив» уже 4-й год подряд играет за Суперкубок России: до прошлогодней победы были два поражения от «Спартака» и ЦСКА.
«Зенит» считается фаворитом в этой встрече, но так ли неравны здесь силы? В прошлом сезоне «Локо» выиграл у питерцев два матча и один сыграл вничью. Команда Семака сейчас не в оптимальном составе, нет основного вратаря Лунева, в защите несыгранная пара Ловрен — Ракицкий… О том, что команде в конце сезона не хватало эмоций, говорил недавно и Дзюба. Так что москвичи вполне могут снова взять Суперкубок, на победу «Локомотива» с форой 0 можно поставить с коэффициентом 2,62 (БК «Марафон»). Еще меньше риска в ставке «Локомотив» не проиграет в основное время за 1,76".
Еще один вариант — минимум один гол «Локо». Если после рестарта у москвичей забивал только Миранчук, то теперь в атаке есть соскучившийся по России Смолов, не стоит забывать и про Крыховяка. «Зенит» сейчас не готов сушить игру, моменты у его ворот будут возникать, к тому же ВАР всегда может усмотреть
Андрей Санталов