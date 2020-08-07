Кто возьмет Суперкубок? Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Как и год назад, в матче за Суперкубок России встречаются «Зенит» и «Локомотив». Игра получилась огненной, дубль Азмуна, питерцы вели 2:1, но в конце все решили два мастерских гола Алексея Миранчука. После чемпионского сезона команду Семака покинула группа футболистов, самая знаковая потеря — это, конечно, опытный защитник Иванович. Будет не хватать и Кузяева — он был очень полезен после рестарта РПЛ. Но есть и новички, в «Зенит» приехал экс-защитник «Ливерпуля» Ловрен, теперь он будет играть в центре обороны с Ракицким.

В «Локомотив» из Испании вернулся Смолов, он как раз забивал «Зениту» год назад, также снова в команде защитник Лысцов. И обратно в «Интер» уехал Жоау Мариу — вот, по сути, и все трансферные новости. Новый тренер Николич после перерыва на карантин уверенно довел «Локомотив» до Лиги чемпионов, сохранив за командой второе место в РПЛ. С таким составом железнодорожникам по силам бороться за чемпионство в этом сезоне. Интересно, что «Локомотив» уже 4-й год подряд играет за Суперкубок России: до прошлогодней победы были два поражения от «Спартака» и ЦСКА.

Суперкубок России 2020 7.08.2020, 19:00 Зенит - Локомотив -

«Зенит» считается фаворитом в этой встрече, но так ли неравны здесь силы? В прошлом сезоне «Локо» выиграл у питерцев два матча и один сыграл вничью. Команда Семака сейчас не в оптимальном составе, нет основного вратаря Лунева, в защите несыгранная пара Ловрен — Ракицкий… О том, что команде в конце сезона не хватало эмоций, говорил недавно и Дзюба. Так что москвичи вполне могут снова взять Суперкубок, на победу «Локомотива» с форой 0 можно поставить с коэффициентом 2,62 (БК «Марафон»). Еще меньше риска в ставке «Локомотив» не проиграет в основное время за 1,76".