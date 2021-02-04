Левандовски идет на рекорд: прогноз на матч «Герта» — «Бавария»
В бундеслиге любят и умеют забивать голы.
В бундеслиге любят и умеют забивать голы.
«Бавария» в этом сезоне временами выглядит не так мощно, как после карантина в 2020-м. В чемпионате мюнхенцы пропускают почти в каждом матче (у Нойера лишь 4 сухие игры). В январе команда Флика проиграла Менхенгладбаху и сенсационно вылетела из Кубка Германии. Однако этим
«Герта» же стала еще одним доказательством известной поговорки: деньги решают не всё. В 2019-м у берлинского клуба появился инвестор, который выделил уже почти 300 млн евро на развитие команды. «Герту» за это время успел потренировать Клинсманн и другие специалисты, но долго они в клубе не задерживались. Летом состав сильно обновился, но на результатах это не сказалось. Поэтому недавно берлинцы уволили спортивного директора, и с конца января тренировать команду стал венгр Дардаи, ранее уже здесь работавший. «Герта» занимает 15-е место, ей предстоит борьба за выживание. Помочь в этом клубу должны два новичка:
«Бавария» сейчас в комфортном режиме готовится к решающим матчам в Лиге чемпионов. У мюнхенцев неплохая скамейка, так что Флик может спокойно давать отдых нужным футболистам. Чемпион Германии, конечно, является фаворитом в этой встрече, и тут, пожалуй, лучше не придумывать ничего сложного. Выбираем победу «Баварии» с форой -1,5 за 1,75 в БК «Марафон».
Также стоит отметить заряженность Левандовского в этом сезоне. Возможно, Роберт разозлился
Андрей Санталов