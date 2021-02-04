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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски идет на рекорд: прогноз на матч «Герта» — «Бавария»

В бундеслиге любят и умеют забивать голы.

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Источник: Reuters

«Бавария» в этом сезоне временами выглядит не так мощно, как после карантина в 2020-м. В чемпионате мюнхенцы пропускают почти в каждом матче (у Нойера лишь 4 сухие игры). В январе команда Флика проиграла Менхенгладбаху и сенсационно вылетела из Кубка Германии. Однако этим мини-кризисом конкуренты не воспользовались, а теперь и сама «Бавария» пришла в порядок. Два недавних разгрома, учиненных «Шальке» и «Хоффенхайму» тому подтверждение. В итоге мюнхенцы после 19 туров на 7 очков оторвались «Лейпцига», остальные преследователи еще дальше.

«Герта» же стала еще одним доказательством известной поговорки: деньги решают не всё. В 2019-м у берлинского клуба появился инвестор, который выделил уже почти 300 млн евро на развитие команды. «Герту» за это время успел потренировать Клинсманн и другие специалисты, но долго они в клубе не задерживались. Летом состав сильно обновился, но на результатах это не сказалось. Поэтому недавно берлинцы уволили спортивного директора, и с конца января тренировать команду стал венгр Дардаи, ранее уже здесь работавший. «Герта» занимает 15-е место, ей предстоит борьба за выживание. Помочь в этом клубу должны два новичка: экс-звезда «Реала» и «Юве» Хедира и форвард сборной Сербии Радонич.

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«Бавария» сейчас в комфортном режиме готовится к решающим матчам в Лиге чемпионов. У мюнхенцев неплохая скамейка, так что Флик может спокойно давать отдых нужным футболистам. Чемпион Германии, конечно, является фаворитом в этой встрече, и тут, пожалуй, лучше не придумывать ничего сложного. Выбираем победу «Баварии» с форой -1,5 за 1,75 в БК «Марафон».

Также стоит отметить заряженность Левандовского в этом сезоне. Возможно, Роберт разозлился из-за того, что премию «Золотой мяч» отменили в прошлом году, но факт остается фактом: у поляка уже 24 гола в 18 матчах бундеслиги, и он всерьез замахнулся на вечный рекорд Герда Мюллера (40 голов за сезон). Роберт забил в 4 последних матчах, должен отличиться и тут. На один гол коэффициент, правда невелик, а вот на дубль Левандовского БК 1Х Ставка дает 2,63.

Андрей Санталов

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