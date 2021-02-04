Левандовски идет на рекорд: прогноз на матч «Герта» — «Бавария»

«Бавария» в этом сезоне временами выглядит не так мощно, как после карантина в 2020-м. В чемпионате мюнхенцы пропускают почти в каждом матче (у Нойера лишь 4 сухие игры). В январе команда Флика проиграла Менхенгладбаху и сенсационно вылетела из Кубка Германии. Однако этим мини-кризисом конкуренты не воспользовались, а теперь и сама «Бавария» пришла в порядок. Два недавних разгрома, учиненных «Шальке» и «Хоффенхайму» тому подтверждение. В итоге мюнхенцы после 19 туров на 7 очков оторвались «Лейпцига», остальные преследователи еще дальше.



«Герта» же стала еще одним доказательством известной поговорки: деньги решают не всё. В 2019-м у берлинского клуба появился инвестор, который выделил уже почти 300 млн евро на развитие команды. «Герту» за это время успел потренировать Клинсманн и другие специалисты, но долго они в клубе не задерживались. Летом состав сильно обновился, но на результатах это не сказалось. Поэтому недавно берлинцы уволили спортивного директора, и с конца января тренировать команду стал венгр Дардаи, ранее уже здесь работавший. «Герта» занимает 15-е место, ей предстоит борьба за выживание. Помочь в этом клубу должны два новичка: экс-звезда «Реала» и «Юве» Хедира и форвард сборной Сербии Радонич.