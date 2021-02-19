Головин остановит «ПСЖ», Гвардиола снова обыграет Артету, а Холанд добьет «Шальке»
Хотим выиграть миллион.
Хотим выиграть миллион.
БК Winline продолжает проект «Х5 — игра на миллион». Чтобы испытать свою удачу, нужно установить приложение Winline и предсказать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, приз для победителей — миллион рублей.
«Шальке» — «Боруссия» Д
Прогноз: «Боруссия» победит с разницей 2 за 3.98.
«Боруссия» неожиданно получила много свободы в матче Лиги чемпионов с «Севильей» и вполне ожидаемо ей воспользовалась. Суперудар Дауда и дубль блистательного Холанда обеспечили немецкому клубу комфортное преимущество перед ответной встречей. Теперь пора поправлять дела в бундеслиге. «Шальке» остается худшей командой в чемпионате Германии, не спасают и громкие зимние трансферы. В Гельзенкирхен приехали Хунтелар, Мустафи и Колашинац из «Аякса» и «Арсенала», но у клуба
«Милан» — «Интер»
Прогноз: «Интер» победит и тотал меньше 3,5 за 2.87.
Новая серия миланского дерби. В конце января «Интер» выбил «Милан» из Кубка, Ибрагимович взбесил Лукаку и удалился, а Эриксен забил на 7-й добавленной минуте — огня было много. А тут еще и команда Конте вырвалась на первое место в серии А. «Милан» в прошлом туре неожиданно влетел «Специи» и был смещен с трона. «Россонери» в невыгодной позиции еще и
«Арсенал» — «Манчестер Сити»
Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 1 за 3.49.
«Арсенал» простил «Бенфику» в первом матче Лиги Европы. «Канониры» создали много моментов, один Обамеянг мог забивать минимум дважды, но разошлись в итоге мирно — 1:1. Команде Артеты
«Аталанта» — «Наполи»
Прогноз: «Аталанта» победит и тотал больше 3,5 за 3.99.
«Наполи» удивил, обыграв «Ювентус» в прошлом туре, но без везения там не обошлось. Развить этот успех в Лиге Европы не удалось, неаполитанцы проиграли «Гранаде» 0:2. Гаттузо прокомментировал это обреченно: мол, зачем выходить дальше, когда столько травм? Действительно, у «Наполи» выбыли основной вратарь Оспина, защитники Кулибали, Гулям, Манолас и Хюсай, форварды Мертенс, Лосано и еще несколько игроков. «Аталанта» отдыхала на этой неделе, но уже совсем скоро ей играть против «Реала». У бергамасков нет таких проблем с составом, полторы недели назад они по делу обыграли «Наполи» 3:1, должны воспользоваться проблемами соперника и здесь.
«ПСЖ» — «Монако»
Прогноз: ничья за 4.43.
«ПСЖ» провел суперматч против «Барселоны» и заслужено разгромил каталонцев даже без Неймара и Ди Марии. Мощный перформанс выдал Мбаппе, да и вся команда была хороша. Для «ПСЖ» это пятая победа подряд, однако после такого успеха в ЛЧ бывает сложно сохранить мотивацию на матч чемпионата Франции. Да, второе место в Лиге 1 непривычно для парижан, но они знают, что чемпионство от них не уйдет. «Монако» сейчас тоже на подъеме, в этом году команда Ковача еще ни разу не проиграла: 8 побед и 1 ничья! В прошлом туре беспроигрышную серию спас
В 89-м туре игры Х5 приняли участие более 45 тысяч человек. 40 участников верно предсказали исходы 5 матчей.
23 из них выиграли по 44 тысячи рублей каждый. Еще 17 победителей получили по 59 тысяч рублей.
Наслаждайтесь игрой, а Winline заплатит. Без вариантов.
Не упусти и ты свой шанс принять участие в розыгрыше миллиона рублей! Получи купон на участие в игре Х5 за регистрацию на Winline и миллион может стать твоим!
Андрей Санталов