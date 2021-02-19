Головин остановит «ПСЖ», Гвардиола снова обыграет Артету, а Холанд добьет «Шальке»

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«Шальке» — «Боруссия» Д



Прогноз: «Боруссия» победит с разницей 2 за 3.98.



«Боруссия» неожиданно получила много свободы в матче Лиги чемпионов с «Севильей» и вполне ожидаемо ей воспользовалась. Суперудар Дауда и дубль блистательного Холанда обеспечили немецкому клубу комфортное преимущество перед ответной встречей. Теперь пора поправлять дела в бундеслиге. «Шальке» остается худшей командой в чемпионате Германии, не спасают и громкие зимние трансферы. В Гельзенкирхен приехали Хунтелар, Мустафи и Колашинац из «Аякса» и «Арсенала», но у клуба по-прежнему всего одна победа за весь сезон. «Боруссия» уверенно победит в этом дерби, и Холанд приложит к этому ногу.



«Милан» — «Интер»



Прогноз: «Интер» победит и тотал меньше 3,5 за 2.87.



Новая серия миланского дерби. В конце января «Интер» выбил «Милан» из Кубка, Ибрагимович взбесил Лукаку и удалился, а Эриксен забил на 7-й добавленной минуте — огня было много. А тут еще и команда Конте вырвалась на первое место в серии А. «Милан» в прошлом туре неожиданно влетел «Специи» и был смещен с трона. «Россонери» в невыгодной позиции еще и из-за более насыщенного календаря. В четверг они играли в Лиге Европы и упустили победу над «Црвеной Звездой». «Интер» же готовился к дерби неделю, Лукаку сейчас в отличной форме, всего у бельгийца 22 гола в этом сезоне в 29 матчах. Здесь он тоже должен зарешать.



«Арсенал» — «Манчестер Сити»



Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 1 за 3.49.



«Арсенал» простил «Бенфику» в первом матче Лиги Европы. «Канониры» создали много моментов, один Обамеянг мог забивать минимум дважды, но разошлись в итоге мирно — 1:1. Команде Артеты по-прежнему не хватает стабильности (всего одна победа в 5 последних матчах), но с Эдегором и Обамеянгом она стала выглядеть поинтереснее. Впрочем, «Манчестер Сити» сейчас по всем проходится катком, недавно это испытал на себе «Эвертон». Даже без своего лучшего игрока последних месяцев Гюндогана «горожане» справились с «ирисками», одержав 17-ю победу подряд. В чемпионате «Ман Сити» оторвался от преследователей на 10 очков, но дуэль Гвардиолы с Артетой принципиальна, а значит, лидер АПЛ расслабляться здесь не будет.



«Аталанта» — «Наполи»



Прогноз: «Аталанта» победит и тотал больше 3,5 за 3.99.



«Наполи» удивил, обыграв «Ювентус» в прошлом туре, но без везения там не обошлось. Развить этот успех в Лиге Европы не удалось, неаполитанцы проиграли «Гранаде» 0:2. Гаттузо прокомментировал это обреченно: мол, зачем выходить дальше, когда столько травм? Действительно, у «Наполи» выбыли основной вратарь Оспина, защитники Кулибали, Гулям, Манолас и Хюсай, форварды Мертенс, Лосано и еще несколько игроков. «Аталанта» отдыхала на этой неделе, но уже совсем скоро ей играть против «Реала». У бергамасков нет таких проблем с составом, полторы недели назад они по делу обыграли «Наполи» 3:1, должны воспользоваться проблемами соперника и здесь.



«ПСЖ» — «Монако»



Прогноз: ничья за 4.43.



«ПСЖ» провел суперматч против «Барселоны» и заслужено разгромил каталонцев даже без Неймара и Ди Марии. Мощный перформанс выдал Мбаппе, да и вся команда была хороша. Для «ПСЖ» это пятая победа подряд, однако после такого успеха в ЛЧ бывает сложно сохранить мотивацию на матч чемпионата Франции. Да, второе место в Лиге 1 непривычно для парижан, но они знают, что чемпионство от них не уйдет. «Монако» сейчас тоже на подъеме, в этом году команда Ковача еще ни разу не проиграла: 8 побед и 1 ничья! В прошлом туре беспроигрышную серию спас Бен-Йеддер, забив «Лорьяну» в добавленное время. Головин, недавно сделавший хет-трик, эту игру пропускал, но к «ПСЖ» русский полузащитник готов. Верим, что «Монако» притормозит чемпиона Франции.